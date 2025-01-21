تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف زيزو - أخبار كلمتك

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف زيزو - أخبار كلمتك

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية - أخبار كلمتك

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

لاول مرة.. ذب ح هذا الحيوان بدلا من الاغنام في عدن - أخبار كلمتك

لاول مرة.. ذب ح هذا الحيوان بدلا من الاغنام في عدن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد على أمر هام .. ماذا تضمن ؟ - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد على أمر هام .. ماذا تضمن ؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3780 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3780 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هي فرح الموجي؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هي فرح الموجي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هي فرح الموجي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - فرح الموجي.. تصدرت الفنانة فرح الموجي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خطوبتها من نجم أرب ايدول، أحمد جمال، لتثير اهتمام الجمهور الذي تساءل عن أبرز المعلومات عنها.

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي

أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته للفنانة فرح الموجي، وذلك عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ونشر صورتين تجمعه بها من حفل الخطوبة.

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

واحتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على المطربة الشابة فرح الموجي في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والأقارب.

أحمد جمال وفرح الموجي

يتزامن إعلان الخطوبة مع استعداد أحمد جمال لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان «سعادة بس»، المقرر طرحها في عيد الحب، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «مابيعتذرش».

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

وتتميز أغنية «مابيعتذرش» بكلماتها المؤثرة التي كتبها محمد البنداري وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، مع توزيع موسيقي من وسام عبد المنعم.

من هي فرح الموجي؟

بدأت الفنانة فرح الموجي مسيرتها الغنائية في سن التاسعة، عندما اكتشف موهبتها المايسترو سليم سحاب، وطلب من والدها أن تصعد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لأداء أغنية «ست الحبايب»، لتلفت الأنظار لموهبتها.

وتنتمي فرح الموجي إلى عائلة فنية، فهي حفيدة الملحن الكبير محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.

فرح الموجي

فرح الموجي

شاركت ببرنامج «The Voice Kids» عام 2015، ووصلت إلى المراحل النهائية، وقامت بغناء تتر النهاية لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس.

شاركت في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية عام 2024، وتألقت بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة وردة والفنانة فايزة أحمد.

اقرأ أيضاً
نجل شقيق عبد الحليم حافظ غاضب من الأوبرا.. فما القصة؟

الخميس.. فرقة «نويرة» تحتفل بروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب في أمسية بالأوبرا

ريهام عبد الحكيم وأغانى عالم الطرب فى الليلة ١٣ لمهرجان الموسيقى العربية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - في أسبوعه الخامس.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق