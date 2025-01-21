مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هي فرح الموجي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - فرح الموجي.. تصدرت الفنانة فرح الموجي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خطوبتها من نجم أرب ايدول، أحمد جمال، لتثير اهتمام الجمهور الذي تساءل عن أبرز المعلومات عنها.

خطوبة أحمد جمال وفرح الموجي

أعلن الفنان أحمد جمال، عن خطوبته للفنانة فرح الموجي، وذلك عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، ونشر صورتين تجمعه بها من حفل الخطوبة.

واحتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته على المطربة الشابة فرح الموجي في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والأقارب.

أحمد جمال وفرح الموجي

يتزامن إعلان الخطوبة مع استعداد أحمد جمال لإطلاق أغنيته الجديدة بعنوان «سعادة بس»، المقرر طرحها في عيد الحب، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «مابيعتذرش».

وتتميز أغنية «مابيعتذرش» بكلماتها المؤثرة التي كتبها محمد البنداري وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، مع توزيع موسيقي من وسام عبد المنعم.

من هي فرح الموجي؟

بدأت الفنانة فرح الموجي مسيرتها الغنائية في سن التاسعة، عندما اكتشف موهبتها المايسترو سليم سحاب، وطلب من والدها أن تصعد على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لأداء أغنية «ست الحبايب»، لتلفت الأنظار لموهبتها.

وتنتمي فرح الموجي إلى عائلة فنية، فهي حفيدة الملحن الكبير محمد الموجي وابنة المايسترو حمادة الموجي.

فرح الموجي

شاركت ببرنامج «The Voice Kids» عام 2015، ووصلت إلى المراحل النهائية، وقامت بغناء تتر النهاية لمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس.

شاركت في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية عام 2024، وتألقت بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة وردة والفنانة فايزة أحمد.