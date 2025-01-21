مشاهير العرب - في أسبوعه الخامس.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، إيرادات مميزة بدور العرض السعودية.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه

وبلغت إيرادات فيلم الهنا اللي انا فيه، حوالي 2 مليون و700 ألف ريال سعودي، وهو ما يوازي 36 مليون جنيه مصري، ليتصدر المركز الأول خلال الأسبوع الخامس من عرضه.

أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول الدكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

ويشارك في بطولة فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من النجوم أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.