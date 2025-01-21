بعد مرور 20 عاما من طرحها، أغنية على بالي لشيرين تحقق 218 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:25 صباحاً - تعتبر أغنية على بالي واحدة من أبرز علامات النجمة شيرين عبد الوهاب والتي طرحتها منذ 20 عام في 2005 من ألبومها الشهير لازم أعيش الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها في سوق الكاسيت.

أغنية علي بالي شيرين عبد الوهاب

أغنية على بالي لشيرين عبد الوهاب وصل مشاهدتها على موقع يوتيوب إلى 218 مليون مشاهدة منذ طرحها من 20 عامًا.

أغنية على بالي لشيرين عبد الوهاب من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وائل عقيد وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم وإنتاج نصر محروس.

ألبوم لازم أعيش للفنانة شيرين عبد الوهاب، تم إطلاقه عام في أغسطس عام 2005 وتضمن 10 أغاني مختلفة.

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