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بسبب نجل بايدن، ترامب يصدر أوامر تستهدف جون بولتون ومسؤولين أمنيين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:25 مساءً - طالت أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذية موظفي أجهزة أمنية بخصوص محتويات مثيرة للجدل في كمبيوتر هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق، كما شمل القرار أيضا المستشار الأمني السابق لترامب، جون بولتون.

أمر تنفيذي لترامب يستهدف جون بولتون ومسؤولين أمنيين

وينص الأمر التنفيذي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، على حرمان هؤلاء الموظفين من الوصول إلى البيانات السرية.

سحب جميع التصاريح الأمنية الحالية من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات

وجاء في نص القرار: "يأمر هذا القرار بسحب جميع التصاريح الأمنية الحالية من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات الذين شاركوا في تنسيق سياسي مضلل وغير لائق مع حملة بايدن الرئاسية عام 2020."

يُذكر أنه في أكتوبر 2020، صرح عدد من الموظفين السابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية والوزارات العسكرية، في رسالة نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، بأن المنشورات الإعلامية لمراسلات هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، كانت مرتبطة بعملية روسية للتضليل.

وقالوا في رسالتهم: "روسيا قد تؤثر من خلالها على أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية لعام 2020."

بالإضافة إلى ذلك، يحرم الأمر التنفيذي المذكور المستشار الأمني السابق لترامب، جون بولتون، من الوصول إلى البيانات السرية.

وكان بولتون قد نشر مذكرات بعد إقالته من البيت الأبيض في عام 2019، تضمنت معلومات سرية، مما تسبب، وفقا للأمر التنفيذي، في إلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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