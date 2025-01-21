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1 فبراير.. عبد العاطي يستعرض علاقات مصر الخارجية في ندوة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

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1 فبراير.. عبد العاطي يستعرض علاقات مصر الخارجية في ندوة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

1 فبراير.. عبد العاطي يستعرض علاقات مصر الخارجية في ندوة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - يشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية»، وذلك يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستشارك في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ترحب بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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