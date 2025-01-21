1 فبراير.. عبد العاطي يستعرض علاقات مصر الخارجية في ندوة بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:26 مساءً - يشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان «رؤية استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية»، وذلك يوم السبت الموافق الأول من فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستشارك في الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر سلسلة من الندوات اليومية حول علاقات مصر الخارجية وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية أنها ترحب بزائري معرض الكتاب لحضور ندوات وزارة الخارجية وإجراء نقاش مفتوح مع السفراء حول الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية المصرية.