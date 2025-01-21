موعد انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:46 مساءً - استمارة الثانوية العامة.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، ورابط وخطوات التسجيل.

موعد غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة، يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على الطلاب سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

- الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- الخطوة الثالثة: اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- الخطوة الرابعة: تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

- الخطوة السادسة: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- الخطوة السابعة: تظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- الخطوة الثامنة: يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- الخطوة التاسعة: يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

نظام الثانوية العامة الجديد

وفي بداية العام الدراسي الحالي، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، تغيير نظام الثانوية العامة، وقرر تخفيف المواد التي يتم تدريسها لطلاب الصف الثالث الثانوي من 7 مواد إلى 5 مواد، وتحويل مادة اللغة الأجنبية الثانية غير مضافة للمجموع، لكنها مادة رسوب ونجاح، وإضافة مادة الجيولوجيا ودمجها مع مادة الأحياء، ودمج مادتي الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة في مادة واحدة، وإضافة مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.

درجات مواد الثانوية العامة علمي علوم

- المجموع النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- المجموع النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الأحياء 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الكيمياء 60 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الفيزياء 60 درجة.

- المجموع النهائي للصف الثالث الثانوي لشعبة علمي علوم 320 درجة.

درجات مواد الثانوية العامة علمي رياضيات

- المجموع النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- المجموع النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الرياضيات 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الكيمياء 60 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الفيزياء 60 درجة.

- المجموع النهائي للصف الثالث الثانوي لشعبة علمي رياضة 320 درجة.

مجموع مواد الثانوية العامة الشعبة الأدبية

- المجموع النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- المجموع النهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة التاريخ 40 درجة.

- المجموع النهائية لمادة الجغرافيا 60 درجة.

- المجموع النهائية لمادة إحصاء 60 درجة.

- المجموع النهائي للصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية 320 درجة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، في شهر يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.