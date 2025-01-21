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‏«تعليم الجيزة»: إلغاء امتحان 3 طلاب وإحالة ملاحظ ‏للنيابة العامة واستبعاد 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

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‏«تعليم الجيزة»: إلغاء امتحان 3 طلاب وإحالة ملاحظ ‏للنيابة العامة واستبعاد 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

‏«تعليم الجيزة»: إلغاء امتحان 3 طلاب وإحالة ملاحظ ‏للنيابة العامة واستبعاد 3 رؤساء لجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:46 مساءً - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددا من القرارات خلال ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت هذا الأسبوع، وذلك فى إطار حرصها على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لضمان سير الامتحانات دون أي تجاوزات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلغاء امتحان 3 طلاب، واعتبار العام الدراسي رسوب، واستبعاد 3 رؤساء لجان، و20 ملاحظا، وإحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها.

ضبط 3 حالات غش

وأكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم ضبط ثلاث حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أثناء أداء الامتحانات، وقد تقرر إلغاء المادة الدراسية المعنية للطلاب المخالفين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (34) الصادر بتاريخ 15/2/2018.

وشددت المديرية على أن مجرد حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان تؤدي إلى إلغاء المادة، بينما يؤدي استخدامه إلى إلغاء العام الدراسي بالكامل واعتبار الطالب راسبًا.

إحالة أحد الملاحظين للنيابة

تم إحالة أحد الملاحظين إلى النيابة العامة بعد ثبوت قيامه بتصوير ورقة الامتحان ونشرها، في مخالفة صريحة للوائح والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

استبعاد 3 رؤساء لجان

تقرر استبعاد ثلاثة رؤساء لجان وتحويلهم إلى الشئون القانونية نتيجة تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.

استبعاد 20 ملاحظا

تم استبعاد عشرين ملاحظًا من العمل بالامتحانات لحيازتهم هواتف محمولة داخل اللجان، ورغم عدم استخدامهم لها، وتحويلهم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وشدد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على جميع العاملين في الامتحانات بضرورة الالتزام التام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.

وناشدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب، وأولياء الأمور، بالتعاون الكامل والالتزام بالإرشادات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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