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عاجل : الاعتداء بالطعن على موظف حكومي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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عاجل : الاعتداء بالطعن على موظف حكومي لهذا السبب - أخبار كلمتك

عاجل : الاعتداء بالطعن على موظف حكومي لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:47 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن الاعتداء بالطعن على احد موظفي الزكاة يدعى #اسمر_الخولاني قبل قليل .

وقال المصدر بأنه تم الاعتداء من قبل احد عقال إب بسبب مطالبته بتسديد زكاة الفطرة والتي قد تحصلها في رمضان السابق ..

وطالب المصدر بأخذ الإجراءات الرادعة بحق المعتديين

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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