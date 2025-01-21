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نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

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نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت إدارة نادي وحدة عدن عن التعاقد مع المدرب الأسيوي قيس محمد صالح لقيادة الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويعود قيس محمد صالح لتولي مهمة تدريب الفريق بعد أن سبق له قيادة النادي في فترة سابقة، حيث أظهر مستوى مميزاً مع الفريق وساهم في تحقيق بعض النجاحات التي تركت أثراً إيجابياً في تاريخ النادي.

وتسعى إدارة النادي من خلال هذا التعاقد إلى استعادة استقرار الفريق الفني والعودة إلى المنافسة القوية في البطولات المحلية.

ويأمل النادي أن يتمكن المدرب قيس محمد صالح من تحسين أداء الفريق وتطويره لتحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع إليها جميع محبي النادي.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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