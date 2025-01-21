نجم التلال الاسبق قيس محمد صالح يوقع لوحدة عدن - أخبار كلمتك

أعلنت إدارة نادي وحدة عدن عن التعاقد مع المدرب الأسيوي قيس محمد صالح لقيادة الفريق الأول في الفترة المقبلة.

ويعود قيس محمد صالح لتولي مهمة تدريب الفريق بعد أن سبق له قيادة النادي في فترة سابقة، حيث أظهر مستوى مميزاً مع الفريق وساهم في تحقيق بعض النجاحات التي تركت أثراً إيجابياً في تاريخ النادي.

وتسعى إدارة النادي من خلال هذا التعاقد إلى استعادة استقرار الفريق الفني والعودة إلى المنافسة القوية في البطولات المحلية.

ويأمل النادي أن يتمكن المدرب قيس محمد صالح من تحسين أداء الفريق وتطويره لتحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع إليها جميع محبي النادي.

