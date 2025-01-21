اطلق شاب صومالي نداء للبحث عن والده اليمني.
والشاب أحمد عبد العليم يعيش في مدينة بورما بالصومال. والده عبد العليم عبد الله حمود من أبناء تعز مديرية شرعب. والدته صومالية أُجبرت من قبل أهلها على الطلاق من والده .
وبحسب مصادر تم الطلاق وأمه حامل به ولديه أخت أكبر منه تعيش عند والدها في شرعب.
واكدت المصادر بانه يعيش مع والدته في الصومال ويبحث عن والده، الا انه يعرف أي شيء عنه فبما والده يسكن في إحدى قرى شرعب
شاب صومالي يبحث عن والده الشرعبي ماقصته؟ - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:
اطلق شاب صومالي نداء للبحث عن والده اليمني.
اطلق شاب صومالي نداء للبحث عن والده اليمني.
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