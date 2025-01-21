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شاب صومالي يبحث عن والده الشرعبي ماقصته؟ - أخبار كلمتك

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شاب صومالي يبحث عن والده الشرعبي ماقصته؟ - أخبار كلمتك

شاب صومالي يبحث عن والده الشرعبي ماقصته؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 مساءً - كلمتك/خاص:

اطلق شاب صومالي نداء للبحث عن والده اليمني.
والشاب أحمد عبد العليم يعيش في مدينة بورما بالصومال. والده عبد العليم عبد الله حمود من أبناء تعز مديرية شرعب. والدته صومالية أُجبرت من قبل أهلها على الطلاق من والده .
وبحسب مصادر تم الطلاق وأمه حامل به ولديه أخت أكبر منه تعيش عند والدها في شرعب.
واكدت المصادر بانه يعيش مع والدته في الصومال ويبحث عن والده، الا انه يعرف أي شيء عنه فبما والده يسكن في إحدى قرى شرعب  

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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