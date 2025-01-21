الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية الى الاديب الكبير سعيد عولقي جاء فيها:

الصديق العزيز الأديب الوفي سعيد عولقي،

اطلعنا على مقالكم بمناسبة ذكرى احتلال عدن عام ١٩ يناير ١٨٣٩ ، وما تضمنه من سرد جميل لذكرياتكم حول ولادتكم ونشأتكم في عدن، تلك المدينة العريقة بتاريخها وحضارتها، التي احتضنت مختلف الأجناس والثقافات والديانات في تناغم ومحبة وسلام.

لقد كانت عدن دائمًا رمزًا للتقدم والرقي، فهي المدينة التي دخلتها الكهرباء في عام 1928 كأول مدينة في شبه الجزيرة العربية. ولكن يؤسفنا ما آلت إليه أوضاعها اليوم من انهيار الأمن والاقتصاد والمعيشة، وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء. إن هذا التدهور المؤلم يعكس غياب الدولة ودورها الحيوي في إدارة شؤون المدينة وحماية سكانها، مما ألقى بظلاله القاتمة على حياة أهلها وأصالتها.

نأمل أن تستعيد هذه المدينة العريقة مجدها ورونقها الذي لطالما اشتهرت به.

إلى اللقاء.