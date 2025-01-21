أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025، آخر تحديث لعيار 21 بعد الارتفاع - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:41 - تشيلسى يفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدورى الإنجليزى - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:41 - تشيلسى يفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدورى الإنجليزى - أخبار كلمتك

كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

كهربا: حاولت أنتحر بعد ماتش باتشوكا وأخدت 3 أقراص منوم علشان ما أصحاش تاني (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

شاهد أول صورة لمي عمر في مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

شاهد أول صورة لمي عمر في مسلسل إش إش - أخبار كلمتك

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

كنت بعيط وأنا ماشي، كهربا يكذب تصريحات محمد رمضان بعد السوبر المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب يوقع حزمة أوامر تنفيذية في اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يوقع حزمة أوامر تنفيذية في اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

عمرو أديب: المواطن الفلسطيني كان ينطق الشهادتين بأستمرار على مدار الفترة الماضية - أخبار كلمتك

عمرو أديب: المواطن الفلسطيني كان ينطق الشهادتين بأستمرار على مدار الفترة الماضية - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد:يؤلمني ماوصلت اليه مدينة عدن من تدهور على مستوى الخدمات والتعليم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية الى الاديب الكبير سعيد عولقي جاء فيها:

الصديق العزيز الأديب الوفي سعيد عولقي،

اطلعنا على مقالكم بمناسبة ذكرى احتلال عدن عام ١٩ يناير ١٨٣٩ ، وما تضمنه من سرد جميل لذكرياتكم حول ولادتكم ونشأتكم في عدن، تلك المدينة العريقة بتاريخها وحضارتها، التي احتضنت مختلف الأجناس والثقافات والديانات في تناغم ومحبة وسلام.

لقد كانت عدن دائمًا رمزًا للتقدم والرقي، فهي المدينة التي دخلتها الكهرباء في عام 1928 كأول مدينة في شبه الجزيرة العربية. ولكن يؤسفنا ما آلت إليه أوضاعها اليوم من انهيار الأمن والاقتصاد والمعيشة، وتدني مستوى التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء. إن هذا التدهور المؤلم يعكس غياب الدولة ودورها الحيوي في إدارة شؤون المدينة وحماية سكانها، مما ألقى بظلاله القاتمة على حياة أهلها وأصالتها.

نأمل أن تستعيد هذه المدينة العريقة مجدها ورونقها الذي لطالما اشتهرت به.

إلى اللقاء.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

شرطة عدن تحذر الصحفيين من اثارة البلبلة والراي العام وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق