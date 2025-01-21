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طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

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طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر الشاب اكرم منجي بن حسن بيانا بشأن الطب البيطري والقط المتوفي وقصة اعتقاله في شرطة المعلا جاء فيه:

 بسم الله الرحمن الرحيم 
       وتحية طيبة لكم جميعا .

الموضوع المتداول عني شفت حاجات كثيرة : 
شفت المطبل .
الحاقد .
الناقل دون علم .
اللي يمشي مع الموجة .
الي يتشعبط .
و اللي يستهزء بالامر .

والله لو اي شخص دخل يستفسر و يتاكد او يشتي اي جواب بقول له كل شي .

ثاني شي الحيوان روح خلقه الله سبحانه و تعالى الموضوع ما يحتاج تستهزء و كلن ضر حيوان بيتعاقب عليه و بيتحاسب عليه يوم القيامة و الحساب مش سهل ممكن تروح فيها النار .

بالنسبة لقضية القط اللي يحب يسال و يستفسر الخاص مفتوح لاكن لا تنشر كلام لا صحة له .

و ثالت شي تبين لي شي واضح ، اذا عندك شهادو و مزاولة مهنة اقتل بالراحة محد بيقول لك شي ، فعلا ماعندي شهادة او مزاولة مهنة و ناس قلة مثلما طلعو ضدي معي ناس كثير يشهدو ع كفائتي ، و انا ابظا ما قلت اننا دكتور ذو شهادة ، الناس تعارفت عليا من ناس اخرى و احترام يقولو دكتور و في من الحاقدين عمل شوشرة اننا مش دكتور و سارق مهنة و كذا تمام شكرا عرفو مبروك ، بعده ايش حصل ، الي حصل كثرو الزباين عندي لان ناس تشهد عليا عند ناس و هذا سبب الحرب القائم عليا .
رابع حاجة الطب البيطري عندنا فقير و اول تطوير للطب البيطري انا سويته و هي سهلة اي طبيب بيطري ممكن يعمله ، يعني تخيل تدخل عند طبيب بيطري ذو شهادة و كفائة ماعنده دبة اوكسجين ، مايطلب تحاليل دم ولا تحاليل بول و براز الله يعزك هم مثلنا و مثلما يحتاج لهم يحتاج لنا يعني ع اي اساس بتعالج انت مش عارف كم نسبة الدم الحمراء و نسبة كريات الدم البيضاء  و الصفايح و و و و و و ، نعم في فحص سريري و منه نعرف بعض الاعراض لكن يحتاج اساسيات مثل الاوكسين و التنبيب الرغامي و جهاز فحص تشبع الاوكسجين ، يعني والله من يوم بدات في هذا التطوير انقذت حالات كثيرة بفضل الله ثم هذه الاجرائات ، و طبعا اذا مربي جاب قطه بعد ثلات ايام خمس ايام و هو مريض و الاعراض تتزايد يعني نعمل اللي علينا يوصل الحيوان لمرحلة خلاص ما يفيد معه اي شي و هذه تحصل كمان للي معاهم شهايد لكن للاسف ماعندهم الشي المهم و اللي كان ممكن ينقذ هذا الحيوان و كمان يحتاج من المختص المعالج يكون متواجد في حالات ممنوع وصف اي شي عن بعد الا بعد بعض فحوصات لازم و يكون المربي يمشي ع الوصف و يموت ، ليش لان البيطري مشغول ما يقدر يفرغ نفسه دقائق ، و بهذه الحالة لازم يفرغ نفسه لانو مفيش مراكز بيطرية يكون فيها طوارئ ٢٤ ساعة .

المهم خامسا و اخيرا اي طبيب بيطري بيقري كلامي و بيفهم و باييد ع كلامي الا اذا هو مهمل بيغلط لكن الطب البيطري الحقيقي بالخارج و عندكم جوجل و شوفو ، الشغلة مش دق ابر و جزعت و مات امر الله و ما تقدر تبلغ عليا لانو معي شهادة و بشتغل بمزاجي و بستقبل حالات بمزاجي ، طبيب دون انسانية هذا مش طبيب هذا دخل عشان القراطيس ، انا اتمنى اروح ادرس و اخرج شهادة من حبي للحيوانات و اللي يعرفونا بيعرفو بايش و ايش ضحيت عشان الحيوانات ، لكن السفر و اخذ دورة يحتاج ميزانية و وضع البلاظ ما يسمح ابدا .

اي حد يشتي يستفسر بالخاص اهلا و سهلا لكن لا تجيبو كلام مغلوط .

المهم انا ماعندي مزاولة مهنة و باخذ العقوبات المفروضة و لي الله .

و السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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