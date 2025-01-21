طبيب بيطري تسبب بوفاة قطة ادت لسجنه في عدن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ماحدث - أخبار كلمتك

اصدر الشاب اكرم منجي بن حسن بيانا بشأن الطب البيطري والقط المتوفي وقصة اعتقاله في شرطة المعلا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

وتحية طيبة لكم جميعا .

الموضوع المتداول عني شفت حاجات كثيرة :

شفت المطبل .

الحاقد .

الناقل دون علم .

اللي يمشي مع الموجة .

الي يتشعبط .

و اللي يستهزء بالامر .

والله لو اي شخص دخل يستفسر و يتاكد او يشتي اي جواب بقول له كل شي .

ثاني شي الحيوان روح خلقه الله سبحانه و تعالى الموضوع ما يحتاج تستهزء و كلن ضر حيوان بيتعاقب عليه و بيتحاسب عليه يوم القيامة و الحساب مش سهل ممكن تروح فيها النار .

بالنسبة لقضية القط اللي يحب يسال و يستفسر الخاص مفتوح لاكن لا تنشر كلام لا صحة له .

و ثالت شي تبين لي شي واضح ، اذا عندك شهادو و مزاولة مهنة اقتل بالراحة محد بيقول لك شي ، فعلا ماعندي شهادة او مزاولة مهنة و ناس قلة مثلما طلعو ضدي معي ناس كثير يشهدو ع كفائتي ، و انا ابظا ما قلت اننا دكتور ذو شهادة ، الناس تعارفت عليا من ناس اخرى و احترام يقولو دكتور و في من الحاقدين عمل شوشرة اننا مش دكتور و سارق مهنة و كذا تمام شكرا عرفو مبروك ، بعده ايش حصل ، الي حصل كثرو الزباين عندي لان ناس تشهد عليا عند ناس و هذا سبب الحرب القائم عليا .

رابع حاجة الطب البيطري عندنا فقير و اول تطوير للطب البيطري انا سويته و هي سهلة اي طبيب بيطري ممكن يعمله ، يعني تخيل تدخل عند طبيب بيطري ذو شهادة و كفائة ماعنده دبة اوكسجين ، مايطلب تحاليل دم ولا تحاليل بول و براز الله يعزك هم مثلنا و مثلما يحتاج لهم يحتاج لنا يعني ع اي اساس بتعالج انت مش عارف كم نسبة الدم الحمراء و نسبة كريات الدم البيضاء و الصفايح و و و و و و ، نعم في فحص سريري و منه نعرف بعض الاعراض لكن يحتاج اساسيات مثل الاوكسين و التنبيب الرغامي و جهاز فحص تشبع الاوكسجين ، يعني والله من يوم بدات في هذا التطوير انقذت حالات كثيرة بفضل الله ثم هذه الاجرائات ، و طبعا اذا مربي جاب قطه بعد ثلات ايام خمس ايام و هو مريض و الاعراض تتزايد يعني نعمل اللي علينا يوصل الحيوان لمرحلة خلاص ما يفيد معه اي شي و هذه تحصل كمان للي معاهم شهايد لكن للاسف ماعندهم الشي المهم و اللي كان ممكن ينقذ هذا الحيوان و كمان يحتاج من المختص المعالج يكون متواجد في حالات ممنوع وصف اي شي عن بعد الا بعد بعض فحوصات لازم و يكون المربي يمشي ع الوصف و يموت ، ليش لان البيطري مشغول ما يقدر يفرغ نفسه دقائق ، و بهذه الحالة لازم يفرغ نفسه لانو مفيش مراكز بيطرية يكون فيها طوارئ ٢٤ ساعة .

المهم خامسا و اخيرا اي طبيب بيطري بيقري كلامي و بيفهم و باييد ع كلامي الا اذا هو مهمل بيغلط لكن الطب البيطري الحقيقي بالخارج و عندكم جوجل و شوفو ، الشغلة مش دق ابر و جزعت و مات امر الله و ما تقدر تبلغ عليا لانو معي شهادة و بشتغل بمزاجي و بستقبل حالات بمزاجي ، طبيب دون انسانية هذا مش طبيب هذا دخل عشان القراطيس ، انا اتمنى اروح ادرس و اخرج شهادة من حبي للحيوانات و اللي يعرفونا بيعرفو بايش و ايش ضحيت عشان الحيوانات ، لكن السفر و اخذ دورة يحتاج ميزانية و وضع البلاظ ما يسمح ابدا .

اي حد يشتي يستفسر بالخاص اهلا و سهلا لكن لا تجيبو كلام مغلوط .

المهم انا ماعندي مزاولة مهنة و باخذ العقوبات المفروضة و لي الله .

و السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته