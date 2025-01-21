اول توضيح امني بشان القبض على طبيب تسبب بوفاة قطة بعدن - أخبار كلمتك

أوضحت شرطة المعلا في محافظة عدن أنها تمكنت من ضبط شخص يدعى ا.ح.م ، بعد تلقيها بلاغًا يفيد بانتحاله صفة طبيب بيطري وقيامه بمزاولة المهنة دون امتلاكه أي مؤهلات أو تراخيص قانونية.

وقال العميد فضل الجحافي مدير شرطة المعلا في تصريح صحفي بأن المتهم كان يدير عيادة بيطرية ويجري عمليات جراحية على الحيوانات، مثل القطط والكلاب والحمير، رغم عدم حصوله على شهادة طبية بيطرية.

ولفت الى ان التحقيقات أفادت بأن المتهم اعترف بأنه ليس طبيبًا بيطريًا، وأنه تعلم هذه المهنة بطرق غير رسمية في صنعاء على يد أطباء بيطريين، فيما لم يتجاوز مستواه التعليمي المرحلة الإعدادية، إضافة إلى عدم امتلاكه ترخيصًا لمزاولة المهنة.

وأشار العميد الجحافي إلى أنه تم تحرير محضر تحقيق بالواقعة وتحويل القضية إلى نيابة الأموال العامة، التي باشرت التحقيق وقررت تمديد احتجاز المتهم إلى حين توفير ضمانة .. مؤكدا أن العديد من المواطنين قدموا شهادات تؤكد قيام المتهم بانتحال صفة طبيب بيطري وإجراء عمليات جراحية غير مرخصة، تسببت في وفاة عدد من الحيوانات، مع تقاضيه مبالغ مالية وصلت إلى 60 ألف ريال يمني عن العملية الواحدة.

وحذر مدير شرطة المعلا من تداول معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القضية تتعلق بجريمة انتحال صفة والنصب على المواطنين، وليس كما يروج البعض بأنها قضية تتعلق بمقتل قطة فقط.

