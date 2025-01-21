شكا مغتربون يمنيون من انتشار المتسولين في السعودية.
وقال مغتربون:انتشر المتسولين بصورة غير طبيعية في السعودية هناك عصابات تابعة للحوثيين عبر مكاتب بمناطق سيطرتهم يقومون بارسال المواطنين بينهم اطفال للتسول في شوارع السعودية.
واضافوا:يجب اتخاذ قرار حاسم ضد شركات السفريات بمناطق الحوثيين اي شخص ياتي للسعودية ويتسول يتم محاسبة المكتب الذي قام بارساله للسعودية فهناك عصابات تقوم بادارة شبكات تسول للاساءة للمغتربين.
اتهام الحوثيين باغراق السعودية بهذا الامر الخطير - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:
شكا مغتربون يمنيون من انتشار المتسولين في السعودية.
شكا مغتربون يمنيون من انتشار المتسولين في السعودية.
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