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اتهام الحوثيين باغراق السعودية بهذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

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اتهام الحوثيين باغراق السعودية بهذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

اتهام الحوثيين باغراق السعودية بهذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

شكا مغتربون يمنيون من انتشار المتسولين في السعودية.
وقال مغتربون:انتشر المتسولين بصورة غير طبيعية في السعودية هناك عصابات تابعة للحوثيين عبر مكاتب بمناطق سيطرتهم يقومون بارسال المواطنين بينهم اطفال للتسول في شوارع السعودية.
واضافوا:يجب اتخاذ قرار حاسم ضد شركات السفريات بمناطق الحوثيين اي شخص ياتي للسعودية ويتسول يتم محاسبة المكتب الذي قام بارساله للسعودية فهناك عصابات تقوم بادارة شبكات تسول للاساءة للمغتربين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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