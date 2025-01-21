الكشف عن حقيقة رفع الاضراب عن المدارس في عدن - أخبار كلمتك

تصريح نقابي هام:



الأستاذ محمد أحمد الشيخ، رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن، ينفي بشكل قاطع الشائعات المتداولة عن نية النقابة فتح الإضراب بشكل جزئي لطلاب الصف الثالث الثانوي أو تنظيم الامتحانات.



وأوضح الشيخ أن النقابة ثابتة في موقفها الذي يهدف إلى ضمان حقوق المعلمين، ولن يكون هناك أي تغيير في سير الإضراب إلا من خلال قرارات رسمية تصدر عن النقابة

. كما دعا الجميع إلى تحري الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى خلق بلبلة في صفوف المعلمين

نؤكد للجميع أن الإضراب مستمر ، ولن نتراجع عن حقوقنا مهما كانت الضغوط. ندعو الجميع إلى



الالتفاف حول نقابتهم ومواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة. هذا الإضراب ليس مجرد مطلب مالي، بل هو معركة لإعادة الكرامة للمعلم وضمان حقوقه

ولن نسمح لأي جهة كانت أن تفرق صفوفنا أو تزعزع ثقتنا بمطالبنا.



عليه، نهيب بالجميع التزام الهدوء وتحري الأخبار من مصادرها الرسمية، والاستعداد لمواصلة التصعيد إذا لزم الأمر. الإضراب ليس خيارًا، بل ضرورة فرضتها الظروف القاسية التي يعيشها المعلمون.

محمد أحمد الشيخ

رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بالعاصمة عدن

