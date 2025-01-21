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مشاهير العرب - من باربي لـ أنابيل.. مسلسل «إقامة جبرية» يكشف قدرات هنا الزاهد التمثيلية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - من باربي لـ أنابيل.. مسلسل «إقامة جبرية» يكشف قدرات هنا الزاهد التمثيلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من باربي لـ أنابيل.. مسلسل «إقامة جبرية» يكشف قدرات هنا الزاهد التمثيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:46 مساءً - نجحت الفنانة هنا الزاهد، في خطف أنظار الجمهور، بمسلسلها الجديد «إقامة جبرية»، وذلك بسبب تقديمها شخصية تختلف تماما عن التي اعتاد عليها المشاهدين.

شخصية هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

اعتاد جمهور هنا الزاهد، على أدوارها الرقيقة، والتي وصفها محبيها بالعروسة باربي بسبب جمالها وشعرها الطويل، لتغير هذه المعاير خلال ظهورها في مسلسل «إقامة جبرية» التي ظهرت بدور مغاير تمامًا حتي جعل نفس المحبين يربطوا بينها وبين عروسة أخرى تمامًا هى أنابيل، وهو ما يثبت مفاجأتها لجمهورها في دور مختلف وجديد تمامًا عليها.

هنا الزاهد في مسلسل اقامة جبرية
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

وتؤدي هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتابع الأحداث وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم «موسى» ابن صابرين.

مسلسل إقامة جبرية
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية، بجانب هنا الزاهد عدد من النجوم أبرزهم «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وضيف الشرف أحمد حاتم، وأخرين من نجوم الفن، والعمل ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل إقامة جبرية
هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية

مواعيد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6

ومن المقرر عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 5 و6، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 مساء، وذلك عبر منصة watch it.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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