حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

أونروا: إعادة إعمار غزة يفوق قدراتنا بسبب تدمير كل مقومات الحياة بالقطاع - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

الخطيب يلتقي رئيس شركة "سابانجي القابضة" لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في مصر - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

تعليق جديد على قرار منع حمل السلاح في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كسر عضم».. عاصي الحلاني يطرح أحدث أعماله الغنائية |فيديو - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

تفاصيل زيادة معاشات المهن النقابية 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الأسبوع المقبل.. موعد إجازة 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع أكسيونا إنيرجيا الإسبانية في مجال تحلية المياه - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

التموين: إطلاق القافلة الحادية عشر لقطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية قريبا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كواليس استمرار كولر في الأهلي رغم النقد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كواليس استمرار كولر في الأهلي رغم النقد - أخبار كلمتك

كواليس استمرار كولر في الأهلي رغم النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 مساءً - الأهلي، قال مصدر مقرب من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي رغم حملات النقد التي يتعرض لها من مسؤلين داخل النادي تاتي بسبب رغبة السويسري في استكمال مشواره مع الفريق من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا يونيو القادم. 

أضاف: كولر أيضا لا يرغب في الرحيل من أجل تجنب تسديد الشرط الجزائي ومن ثم مستمر في منصبه انتظارا لما تسفر عنه الايام القادمة في ظل توتر علاقته مع مسؤلي الأهلي. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو غدا الأربعاء. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غدا الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة مؤخرا أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مونديال كرة اليد، التشكيل الكامل لمجموعات الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق