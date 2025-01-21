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مونديال اليد، مواعيد مباريات اليوم في افتتاح الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

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مونديال اليد، مواعيد مباريات اليوم في افتتاح الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

مونديال اليد، مواعيد مباريات اليوم في افتتاح الدور الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 مساءً - كرة اليد، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وتقام اليوم المباريات التالية:

سويسرا × تونس - 4:30 عصرا 

النمسا × مقدونيا الشمالية - 4:30 عصرا

قطر × هولندا - 7 مساء

إيطاليا × التشيك - 7 مساء

ألمانيا × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

فرنسا × المجر - 10 مساء 

تشكيل مجموعات الدور الرئيسي

وجاءت مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى:

الدنمارك – 4 نقاط

ألمانيا – 4 نقاط

إيطاليا – نقطتان

سويسرا – نقطة واحدة

جمهورية التشيك – نقطة واحدة

تونس – بدون نقاط

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المجموعة الثانية:

فرنسا – 4 نقاط

المجر – 3 نقاط

هولندا – نقطتان

النمسا – نقطتان

مقدونيا الشمالية – نقطة واحدة

قطر – بدون نقاط

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المجموعة الثالثة:

البرتغال - 4 نقاط

السويد - 3 نقاط

إسبانيا - 3 نقاط

البرازيل - نقطتان

النرويج - بدون نقاط

تشيلي - بدون نقاط

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المجموعة الرابعة:

مصر - 4 نقاط

آيسلندا - 4 نقاط

كرواتيا - نقطتان

سلوفينيا - نقطتان

كاب فيردي - بدون نقاط

الأرجنتين - بدون نقاط

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كواليس إصابة أحمد هشام دودو

وأعلن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم 2025، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة كرواتيا الأحد، في ختام الدور الأول من البطولة.

وقال فتحي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أحمد هشام دودو بكدمة على مستوى الركبة، يحتاج للعلاج الطبيعي لفترة لن تقل عن أسبوع، وسيستمر مع المنتخب لتلقي العلاج على أمل المشاركة في الأدوار النهائية من البطولة حسب سرعة استجابته للعلاج".

وأشار فتحي إلى أن دودو سيغيب عن المنتخب في مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد، لحين خضوعه للعلاج الطبيعي المكثف خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على كرواتيا بنتيجة 28-24 الأحد، ليتأهل للدور الرئيسي متصدرا للمجموعة الثامنة، وفي رصيده 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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