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ريال مدريد يحسم صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يحسم صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

ريال مدريد يحسم صفقة نجم ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 مساءً -  تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانا، بدءا من يناير الجاري.

 

أرنولد يوقع مع ريال مدريد 

وقال رامون ألفاريز دي مون، الصحفي الشهير في "راديو ماركا" على قناته بشبكة "يوتيوب": "ترينت ألكسندر أرنولد وقع بالفعل مع ريال مدريد، سيكون لاعبا في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل".

 

وأضاف: "بكل تأكيد. كل ما يجب توقيعه قد تم بالفعل.. بالطبع سيتم نفي ذلك، كما حدث في السابق مع كيليان مبابي، وأنطونيو روديجر، وغيرهم".

وتابع: "أرنولد، على عكس ألفونسو ديفيز، لم يكن يفكر سوى في ليفربول، أو ريال مدريد فقط.. ولم يكن يضغط على ناديه للحصول على أعلى راتب ممكن".

وسبق أن ذكرت العديد من التقارير أن أرنولد رفض كل عروض التجديد من ليفربول، كي ينتقل مجانا إلى ريال مدريد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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