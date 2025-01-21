نجم برشلونة يتصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 مساءً - ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، يتصدر المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، المركز الأول في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 قبل مباريات اليوم بالجولة السابعة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 7 أهداف.

2 رافينيا، برشلونة، 6 أهداف.

3 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 5 أهداف.

4 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

5 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

6 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 5 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

8 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 5 أهداف.

9 جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

10 جيمي بينو، بوروسيا دورتموند، 4 أهداف.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي البالغ من العمر 36 عامًا على النحو التالي، هدفين في كل من يانج بويز السويسري، وستاد بريست الفرنسي، والنجم الأحمر بلجراد الصربي، وهدف وحيد في نادي بايرن ميونيخ الألماني.

و تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشهد اليوم الثلاثاء عددا من المباريات الهامة في دوري الأبطال علي رأسها مباراة برشلونة ضد بنفيكا وليفربول ضد ليل الفرنسي وأتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي..

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



موناكو ضد أستون فيلا الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1

أتالانتا ضد شتورم جراتس الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2

بنفيكا ضد برشلونة الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 1

ليفربول ضد ليل الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 2

أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 3

كلوب بروج ضد يوفنتوس الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 4

براتيسلافا ضد شتوتجارت الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports 5

بولونيا ضد بوروسيا دورتموند الساعة 10:00 مساء علي قناة beIN Sports 6

النجم الأحمر ضد آيندهوفن الساعة 10:00 مساء علي قناة beIN Sports 7

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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