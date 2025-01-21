بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 12:45 مساءً - وجه نادي بايرن ميونخ الألماني، صدمة قوية إلى ريال مدريد، الذي كان يرغب في تدعيم صفوفه بأحد لاعبي الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد كان يرغب بعقد صفقة قوية، دون أن تتكلف خزينة النادي أي مقابل مادي، على غرار ما فعله مع كيليان مبابي، بعد أن ضمه عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ألفونسو ديفيز يبتعد عن ريال مدريد

وبالفعل تفاوض ريال مدريد مع الكندي ألفونسو ديفيز، للانضمام مجانًا إلى الفريق بالموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت أن بايرن ميونخ نجح في إقناع ديفيز بالبقاء في صفوف الفريق البافاري.

وأوضحت: "ريال مدريد كان يريد تغيير الاستراتيجيات التي تم استخدامها مع ألابا ومبابي، وقرر شراء المدة المتبقية في عقد ديفيز مع بايرن، ولكن النادي الألماني طلب مبلغًا يقارب 50 مليون يورو، وهو مبلغ اعتبره ريال مدريد غير قابل للتحقيق، وفضّل الانتظار للتوقيع معه مع نهاية عقده".

ألفونسو ديفيز يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2030

وأضافت: "بدأ وكيل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا التحرك مع إدارة بايرن، وستنتهي هذه التحركات بتمديد عقد كبير للاعب حتى عام 2030، مع راتب إجمالي يبلغ 15 مليون يورو".

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