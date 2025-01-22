ليفربول يتمسك بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 09:05 صباحاً - دوري أبطال أوروبا ، تستكمل اليوم الأربعاء، باقي مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات قوية على رأسها مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

كما يلتقي ريال مدريد وسالزبورج، وبايرن ميونخ مع فينورد، وآرسنال مع دينامو زغرب.

وكانت الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، انطلقت بالأمس، وشهدت فوز أتالانتا أمام شتورم جراتس بخمسة أهداف دون رد، وخسارة أستون فيلا أمام موناكو بهدف نظيف.

وحقق ليفربول الفوز على ليل بهدفين لهدف، كما حقق برشلونة ريمونتادا مثيرة على بنفيكا، في ملعب الأخير، بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وتعادل يوفنتوس مع كلوب بروج سلبيًا، وحقق أتلتيكو مدريد فوزًا على ليفركوزن بهدفين لهدف، وسقط بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف أمام بولونيا.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة ويليه برشلونة في المركز الثاني قبل مباريات اليوم الأربعاء بالبطولة.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1 ليفربول 21 نقطة. (7 مباريات )

2 برشلونة 18 نقطة. (7 مباريات )

3 أتلتيكو مدريد 15 نقطة. (7 مباريات )

4 أتالانتا 14 نقطة. (7 مباريات )

5 آرسنال 13 نقطة (لم يخض مباراته السابعة بعد).

6 باير ليفركوزن 13 نقطة. (7 مباريات )

7 إنتر ميلان 13 نقطة (لم يخض مباراته السابعة بعد).

8 أستون فيلا 13 نقطة. (7 مباريات )

9 بريست 13 نقطة (لم يخض مباراته السابعة بعد).

10 موناكو 13 نقطة. (7 مباريات )

11 ليل 13 نقطة. (7 مباريات )

12 بايرن ميونخ 12 نقطة (لم يخض مباراته السابعة بعد).

13 بوروسيا دورتموند 12 نقطة. (7 مباريات )

14 يوفنتوس 12 نقطة. (7 مباريات )

15 ميلان 12 نقطة (لم يخض مباراته السابعة بعد).

16 آيندهوفن 11 نقطة. (7 مباريات )

17 كلوب بروج 11 نقطة. (7 مباريات )

18 بنفيكا 10 نقاط. (7 مباريات )

19 سبورتينج لشبونة 10 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

20 فينورد 10 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

21 شتوتجارت 10 نقاط. (7 مباريات )

22 ريال مدريد 9 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

23 سيلتيك 9 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

24 مانشستر سيتي 8 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

26 دينامو زغرب 8 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

26 باريس سان جيرمان 7 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

27 بولونيا 5 نقاط. (7 مباريات )

28 شاختار 4 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

29 سبارتا براج 4 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

30 جيرونا 3 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

31 النجم الأحمر 3 نقاط. (7 مباريات )

32 شتورم جراتس 3 نقاط. (7 مباريات )

33 سالزبورج 3 نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

34 لايبزيج بدون نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

35 سلوفيان براتيسلافا بدون نقاط. (7 مباريات )

36 يونج بويز بدون نقاط (لم يخض مباراته السابعة بعد).

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد



وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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