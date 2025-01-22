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الرياضة - 09:11 - اليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - اليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - اليوم.. استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني على حكم إعدامه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 09:11 صباحاً - تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، بجلسة الاستئناف المقدم المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

كانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بالإعدام شنقًا ضد المتهم الأول في قضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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