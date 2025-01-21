جرائم الاحتلال عرض مستمر، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:25 صباحاً - شن جيش الاحتلال لإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في عدة بلدات ومدن بالضفة الغربية طالت عشرات المنازل.

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 13 شخصا من بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت البلدة في الفجر واعتقلت أكثر من 13 شخصا وداهمت أكثر من 15 منزلا وعاثت فيها خرابا.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس وتفرض تفتيشا دقيقا عليها ما أدى لأزمة مرورية خانقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 11 شخصا بعد دهم منازلهم في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، كما اعتقلت الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر بالمدينة.

جرائم الاحتلال في الضفة

واعتقلت أيضا خمسة أشخاص من مدينة قلقيلية، وأكدت مصادر محلية أن القوات اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وانتشرت في عدة أحياء.

كما أعاقت حركة تنقل المواطنين حيث نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

واعتقلت شابين بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في مدينة بيت لحم وسرقت مصاغا ومبلغا من المال أثناء مداهمة منزل أحد الشابين، وفق ما أفادت "وفا".

وشددت إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية، في حين أغلقت حاجز جبع العسكري شمال شرق مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز بالاتجاهين وتسببوا بأزمة مرورية خانقة فيما اعتدوا على مركبات مواطنين حاولت سلوك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز واستولوا على مفاتيح بعضها، وحطموا زجاجها.

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