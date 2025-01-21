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الرياضة - 10:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. وصل كام في المركزي؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. وصل كام في المركزي؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. وصل كام في المركزي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:26 صباحاً - يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ليسجل سعره في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار
الدولار
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.24 جنيه 50.37جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه 50.37 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.27 جنيه 50.37 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.25 جنيه 50.35 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.27 جنيه 50.37 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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