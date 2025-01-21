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ترامب يصدر 11 قرارًا في اليوم الأول لتنصيبه تربك العالم، أبرزها فرض قيود على الجنسية الأمريكية - أخبار كلمتك

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ترامب يصدر 11 قرارًا في اليوم الأول لتنصيبه تربك العالم، أبرزها فرض قيود على الجنسية الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يصدر 11 قرارًا في اليوم الأول لتنصيبه تربك العالم، أبرزها فرض قيود على الجنسية الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:25 صباحاً - أصدر الرئيس الأمريكي السابع والأربعون دونالد ترامب سلسلة من الأوامر والتعليمات في اليوم الأول بعد تنصيبه على كرسي الرئاسة، وصفت بالمثيرة للجدل حيث أدى ترامب أمس الإثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونجرس الأمريكي.

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انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونجرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.

وأصدر ترامب قرارًا يتعلق بتعيينات الإدارة الجديدة، بما في ذلك على مستوى مجلس الوزراء، كما أعلن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وكذلك إلغاء 78 قرارًا تم اتخاذها خلال رئاسة بايدن (بما في ذلك إعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب).
وفرض ترامب قيود للحصول على الجنسية الأمريكية عن طريق الولادة، كما قرر إضفاء صفة المنظمات الإرهابية على عصابات المخدرات والعفو عن نحو 1.5 ألف متهم في حادثة اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

 

 إعادة تسمية خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي

وأمر ترامب ببدء عملية إعادة تسمية خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي، وإدخال حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من أجل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأصدر قرارًا بمحاكمة مسؤولين سابقين في إدارة بايدن بتهمة الكشف بشكل غير قانوني عن معلومات حساسة، كما أصدر مرسوم تنفيذي بشأن تطبيق "تيك توك"، يقضي بملكية شركة أمريكية لنصف شبكة التواصل الاجتماعي، ووجه باستعادة حرية التعبير و"منع الرقابة الحكومية".

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إعادة كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب 

وتباينت ردود الفعل حول العالم، تجاه قرارات ترامب، بين مستنكر ومرحب ومحايد، حيث رفض رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، مزاعم سيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معتبرًا أنه لا توجد دولة واحدة في العالم يمكنها التدخل في إدارتها.

ووصف الرئيس الكوبي قرار ترامب بإعادة البلاد إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه "غير مفاجئ"، ووصف هدفه بـ “تكثيف الحرب الاقتصادية الوحشية ضد كوبا من أجل فرض الهيمنة”.

كما قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أنه فيما يتعلق بالتغييرات في الإدارة الأمريكية، سيتم في أنقرة مناقشة "خارطة طريق" دولية جديدة وعمليات في العراق وشمال سوريا.

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 إرتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا

وقال الحزب الحاكم في جرينلاند إنه ليس مستعدًا بعد للمطالبة باستقلال الجزيرة عن الدنمارك، فهناك خلافات داخلية.

ويعتزم مجلس الوزراء الياباني "العمل بشكل وثيق" مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز التحالف بين البلدين، وسيستكشف سبل التعاون مع واشنطن بشأن المناخ (بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس). 

وعلى الجانب الأخر ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا، صباح الثلاثاء، حيث يدرس المحللون التأثير المحتمل لسياسة التعريفات الأمريكية المستقبلية على أسواق المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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