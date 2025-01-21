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الرياضة - 06:36 - أبرزها ليفربول ضد ليل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:36 - أبرزها ليفربول ضد ليل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - أبرزها ليفربول ضد ليل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:36 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، فيما سيحل ضيفا ثقيلا عن برشلونة ضمن دور المجموعات للبطولة نفسها.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتالانتا X شتورم جراتس - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو X أستون فيلا - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بولونيا X بوروسيا دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بنفيكا X برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X ليل - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X باير ليفركوزن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

كلوب بروج X يوفنتوس - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سرفينا زفيزدا X آيندهوفن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7

سلوفان براتيسلافا X شتوتجارت - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

جالاتا سراي X دينامو كييف - الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X النصر - الساعة 4:50 مساء على قناة 1 SSC

الرياض X التعاون - الساعة 5:10 مساء على قناة 2 SSC

الهلال X الوحدة - الساعة 7 مساء على قناة 1 SSC

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الجزيرة - الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 3

خورفكان X عجمان - الساعة 5 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

العين X النصر - الساعة 6 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X البنك الأهلي - الساعة 5 مساء على قناة on time sport

غزل المحلة X حرس الحدود - الساعة 5 مساء على قناة on time sport

الإسماعيلي X سموحة - الساعة 8 مساء على قناة on time sport

إنبي X طلائع الجيش - الساعة 8 مساء على قناة on time sport

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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