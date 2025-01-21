وزير الخدمة المدنية من نيويورك : نحن في مقر الأمم المتحدة مستضيفون لا مستضافون - أخبار كلمتك

قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات أ.د.عبدالناصر الوالي وعضو الوفد الحكومي الذي يزور نيويورك حاليا : ” نحن في نيويورك في مقر الامم المتحدة لاول مرة كمستضيفين لا مستضافين بالتنسيق مع حكومة المملكة المتحدة وبدعم وتسهيل من الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة “.

وأضاف الوالي : “نستعرض خططنا وبرامجنا ونحدد اولوياتنا في رفع المعانات عن شعبنا. التصدي للانقلاب الحوثي والحل العادل للقضية الجنوبية بما يرتضيه شعب الجنوب. تحسين مستوى المعيشة والسيطرة على تدهور العملة وارتفاع اسعار الغذاء وتآكل قيمة الرواتب والنقص الحاد في الخدمات وجودتها مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. تصدير النفط وتوسيع عمل المطار والموانىء وتشغيل المصفاة والسيطرة على الاتصالات والاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية”.

وأوضح الوالي في تدوينه كتبها اليوم الثلاثاء عن جهود الوفد : “قدمنا وثائقنا وشرحناها بالتفصيل بلغة يفهمها العالم ولسان موحد. شعبنا يعاني كما لم يعاني من قبل ونحن كحكومة سنعمل بكل ما نستطيع من جهد ومثابرة لرفع هذه المعاناة”.