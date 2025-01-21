غلاب يكشف عن أخطر عدو لأهل اليمن - أخبار كلمتك

كشف السياسي نجيب غلاب عن أخطر عدو لأهل اليمن .

وقال غلاب: ‏الواقع ان الحوثي عدو لأهل اليمن فالمآسي التي انتجها كافية ليكون عدوان طغياني خبيث .. لو هناك احد في هذا العالم يكره اليمن ويريد تدميره عليه ان يدعم ويساند الحوثي

واختتم: ولحجب وجهه القبيح جعل من قضية فلسطين شعارا وفي الواقع لم يقدم لها شيء غير تبرير جرائم إسرائيل