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غلاب يكشف عن أخطر عدو لأهل اليمن - أخبار كلمتك

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غلاب يكشف عن أخطر عدو لأهل اليمن - أخبار كلمتك

غلاب يكشف عن أخطر عدو لأهل اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف السياسي نجيب غلاب عن أخطر عدو لأهل اليمن .

وقال غلاب: ‏الواقع ان الحوثي عدو لأهل اليمن فالمآسي التي انتجها كافية ليكون عدوان طغياني خبيث .. لو هناك احد في هذا العالم يكره اليمن ويريد تدميره عليه ان يدعم ويساند الحوثي

واختتم: ولحجب وجهه القبيح جعل من قضية فلسطين شعارا وفي الواقع لم يقدم لها شيء غير تبرير جرائم إسرائيل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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