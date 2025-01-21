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الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:06 صباحاً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ليبلغ سعره في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.24 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.27 جنيه للشراء، 50.37 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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