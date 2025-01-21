الرياضة - 09:06 - مصرع وإصابة 37 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:06 صباحاً - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، اليوم الثلاثاء، إن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 31 آخرين.

وقال محافظ إقليم بولو عبد العزيز أيدين لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إن الحريق بدأ في الطابق الرابع من الفندق المكون من 11 طابقا في منتجع كارتال كايا للتزلج في بولو في حوالي الساعة 3:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء وما زال رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

وأشار إلى أن سبب الحريق لم يتضح على الفور لكن السلطات ستحقق فيه، مضيفا أن الحريق اندلع في أحد المطاعم حسبما أورد موقع زون بروس الإخباري الفرنسي.