الرياضة - 06:56 - شبورة مائية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المتوقعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

توقعات الأرصاد

وعن الظواهر الجوية توقعت الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحآ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية تمتد مساء إلى محافظة الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر توقع خبراء الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 11

دمياط 20 15

بورسعيد 19 16

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 10

العريش 21 09

رفح 20 11

رأس سدر 24 11

نخل 19 01

كاتـرين 14 00

الطور 23 11

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 19 10

السلوم 18 10

سيوة 21 11

رأس غارب 23 14

الغردقة 22 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 15

حلايب 23 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 12

بني سويف 23 12

المنيا 23 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 12

قـنا 25 13

الأقـصر 27 10

أسـوان 27 13

الـوادي الجديد 28 12

أبوسـمبل 26 14