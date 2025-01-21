أجواء باردة وصقيع وأمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:06 صباحاً - درجات الحرارة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، مشيرة إلى وجود حالة سريعة من التقلبات الجوية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، حيث تبدأ حالة من التقلبات الجوية، اليوم على غرب البلاد «مطروح ومناطق من الصحراء الغربية» يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

ومع تقدم الوقت وحلول المساء من المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري «الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-الغربية-المنوفية-الدقهلية».

الطقس اليوم

أما المناطق الداخلية «محافظة الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد» فهي على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة خلال فترات الليل.

يجب عدم عدم الانخداع بالطقس الدافئ خلال فترات النهار، وتبقى الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب، على بعض المناطق هي الظاهرة المؤثرة خلال فترة الصباح، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1: 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2 والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 13 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 12 بنها 23 13 دمنهور 22 13 وادي النطرون 23 12 كفر الشيخ 22 12 المنصورة 22 13 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 12 طنطا 22 11 دمياط 20 15 بورسعيد 19 16 الإسماعيلية 22 11 السويس 22 10 العريش 21 09 رفح 20 11 رأس سدر 24 11 نخل 19 01 كاترين 14 00 الطور 23 11 طابا 22 10 شرم الشيخ 25 16 الإسكندرية 21 12 العلمين 20 11 مطروح 19 10 السلوم 18 10 سيوة 21 11 رأس غارب 23 14 الغردقة 22 15 سفاجا 24 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 26 16 حلايب 23 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 24 16 الفيوم 22 12 بني سويف 23 12 المنيا 23 12 أسيوط 24 10 سوهاج 25 12 قنا 25 13 الأقصر 27 10 أسوان 27 13 الوادي الجديد 28 12 أبو سمبل 26 14