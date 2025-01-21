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الرياضة - 09:26 - غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين والمعلمين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين والمعلمين - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - غدا.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين والمعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:26 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر يناير.. يزداد معدل البحث من قبل العاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب للموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية.

مرتبات شهر يناير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر يناير وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير
موعد صرف مرتبات شهر يناير

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، حيث من المقرر بدء صرف المرتبات يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 26 يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر يناير
موعد صرف مرتبات شهر يناير

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وحددت المالية أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ الموظفين، وهم كالآتي: «فروع البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM».

موعد صرف مرتبات شهر يناير
موعد صرف مرتبات شهر يناير

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

- موعد صرف مرتبات شهر يناير، يوم 22 للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- موعد صرف مرتبات شهر يناير، يوم 23 للعاملين في الهيئات والوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

موعد صرف مرتبات شهر يناير
موعد صرف مرتبات شهر يناير

الجد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025

- موظفي الدرجة الأولى يتقاضى 8200 جنيه.

- موظفي الدرجة الثانية يتقاضى 8000 جنيه.

- موظفي الدرجة الثالثة يتقاضى 7500 جنيه.

- موظفي الدرجة الممتازة يتقاضى 12.200 جنيه.

- موظفي الدرجة العالية يتقاضى 10.200 جنيه.

- موظفي درجة المدير العام يتقاضى 9200 جنيه.

- موظفي الدرجة الخامسة يتقاضى 6500 جنيه.

- موظفي الدرجة السادسة يتقاضى 6000 جنيه.

- موظفي الدرجة الرابعة يتقاضى 7000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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