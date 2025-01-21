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بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 09:00 صباحاً - أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء بأن الولايات المتحدة أطلقت سراح سجين أفغاني مقابل أمريكيين محتجزين في أفغانستان، بموجب اتفاق لعبت قطر دور الوساطة فيه.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان: إن "المقاتل الأفغاني خان محمد الذي كان مسجونا في أمريكا أُطلق سراحه مقابل مواطنين أمريكيين وأعيد إلى البلاد"، مضيفة بأنه كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعدما أوقف "قبل نحو عقدين".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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