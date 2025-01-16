بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

تعيين مدير إعلامي جديد لمكتب رئيس الإتحاد اليمني لكرة القدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بهذا الموعد.. بدء شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - %25 عائد شهري.. شهادات ادخار «سمارت» و«بريميوم» في البنك الأهلي المتحد - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

وزير البترول يستقبل المدير الإقليمي لشيفرون لبحث أنشطة الشركة في مصر - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

تدعيم مطلع الدائري في المنصورية بأسوار خرسانية بعد سرقة "الحديدية" - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

"الوزراء" يوافق على منح شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" الرخصة الذهبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تفاصيل لقاء وزير الخارجية والقائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل لقاء وزير الخارجية والقائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية والقائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:26 مساءً -  عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا اليوم الخميس مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي تجريها إلى القاهرة.

bd60240c6a.jpg

 وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.

c88f16645d.jpg

وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مشددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق