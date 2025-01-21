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الإفراج عن عناصر من نظام الأسد بعد انتهاء التحقيق - أخبار كلمتك

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الإفراج عن عناصر من نظام الأسد بعد انتهاء التحقيق - أخبار كلمتك

الإفراج عن عناصر من نظام الأسد بعد انتهاء التحقيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:35 صباحاً - أطلقت إدارة الأمن العام في سوريا سراح مجموعة من عناصر قوات النظام المخلوع في دمشق، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهم وثبوت عدم تورطهم في انتهاكات ضد الشعب السوري.

 

الإفراج عن عناصر من نظام الأسد

ونقلت قناة "تلفزيون سوريا" التلفزيونية، الثلاثاء، عن مصادر محلية قولها إن الأمن العام أفرج عن عدد كبير من عناصر النظام المخلوع، غالبيتهم من المجندين إجباريًا، من سجن عدرا في العاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من عمليات الإفراج.

الافراج عن عشرات السوريين من سجن عدرا

ووفق التلفزيون، "تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم تضم أسماء العشرات من العناصر الذين تم الإفراج عنهم من سجن عدرا، بعد التأكد من براءتهم".

وكان الأمن العام أفرج يوم الأحد قبل الماضي عن 360 شخصًا من أصل نحو 800 موقوف على خلفية الحملة الأمنية في حمص، وذلك بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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