وزير الخارجية يتوجه إلى السودان بتوجيهات من رئيس الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:25 صباحاً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ إلى مدينة بورتسودان بتوجيهات من رئيس الجمهورية، في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والهجرة سلسلة من اللقاءات مع كبار‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان الشقيق.

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