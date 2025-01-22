وزير الخارجية الأردني: ممارسات الاحتلال بالضفة الغربية تهدد أمن المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:30 صباحاً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في الضفة الغربية خطير وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن عملية كبيرة في مخيم جنين.

الأردن تحذر من ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية

واضاف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، أن ما يحدث بالضفة الغربية قد يزعزع أمن المنطقة.

التشريعي الفلسطيني: الاحتلال يعوض فشله في غزة بتصعيد الحرب في الضفة الغربية

وفي السياق ذاته حذرت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، من احتمال ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في الضفة الغربية على غرار تلك التي ارتكبها في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية في الضفة الغربية

جاء ذلك في منشور على منصة إكس علقت فيه على الحملة العسكرية التي أطلقتها إسرائيل في مخيم جنين بالضفة الغربية.

أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

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