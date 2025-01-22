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الرياضة - 10:56 - كهربا يغادر إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد "خاص" - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - كهربا يغادر إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد "خاص" - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - كهربا يغادر إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف الاتحاد "خاص" - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - غادر محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى ليبيا، صباح اليوم الأربعاء، وذلك من أجل إتمام التعاقد مع فريق الاتحاد الليبي.

ومن المنتظر أن تتم إعارة اللاعب إلى الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر بنية الشراء مقابل 130 ألف دولار يحصل عليهم الأهلي.

وسيحصل كهربا على 500 ألف دولار في 6 أشهر، على أن يطير اللاعب إلى ليبيا اليوم، للانضمام بشكل رسمي إلى الاتحاد الليبي.

وشارك كهربا مع الأهلي في إجمالي 9 مباريات خلال الموسم الحالي بواقع 378 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

وبشكل عام، لعب كهربا مع النادي الأهلي في إجمالي 144 مباراة، سجل خلالهم 48 هدفاً وصنع 22 آخرين.

وفتح الأهلي باب الرحيل أمام كهربا خلال يناير الجاري، بعد تراجع مستواه وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فاركو اليوم الأربعاء على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في الرابعة عصراً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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