الرياضة - 10:56 - «التعليم» تتيح تسجيل استكمال تدريب المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:56 صباحاً - مسابقة 30 ألف معلم.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب تسجيل طلب استكمال التدريبات للمعلمين المقبولين باختبارات الجهاز المركزي في مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الثانية.

فتح موقع التسجيل في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح موقع التسجيل لاستكمال التدريبات للمقبولين في اختبارات مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بداية من اليوم وحتي يوم 26 يناير.

سد العجز في أعداد المعلمين

وتابعت الوزارة، أن ذلك في إطار سد العجز في أعداد المعلمين، وانتقاء أفضل الكوادر التعليمية لإعداد جيل من المتعلمين الفعلين القادرين على المساهمة في بناء مجتمع قوي.ة.

طريقة التسجيل لاستكمال اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه يمكن للمقبولين في الاختبارات مسابقة 30 ألف معلم، تسجيل طلبات استكمال التدريبات، من خلال الرابط التالي: رابط تسجيل استكمال التدريبات لمسابقة 30 ألف معلم

البيانات الأساسية المطلوب تسجيلها

أوضحت الوزاة، أنه يتطلب على المقبولين، بتسجيل البيانات التالية:

- اسم الطالب.

- الدولة.

- المحافظة.

- العنوان تفصيلي.

- البريد الإلكتروني.

- تليفون المنزل.

- تليفون الطالب.

- تليفون ولي الأمر.

- سنة المؤهل.

- النسبة المئوية.

- التخصص.

- الجامعة.

- الدراسات العليا.

- التقدير.

- موقف زواج الوالدين.

- اسم الوالد رباعي.

- مؤهل الوالد ووظيفته وقت الميلاد.

- مؤهل الوالد ووظيفته حاليا.

- الدرجة العلمية للوالد.

- اسم الوالدة رباعي.

- مؤهل ووظيفة الوالدة حاليا.

- الدرجة العلمية للوالدة.

- تاريخ الميلاد للمرشح المرشحة.

- التصنيف.

- الشعبة.

- الدبلومة.

- الحالة الاجتماعية.

- الموقف التجنيدي.

- عدد الأخوة والأخوات.

تسجيل البيانات الاجتماعية

وتابعت الوزارة، أنه عقب انتهاء التسجيل سيصل المرشح المرشحة رسالة بالرقم السري خلال 48 ساعة للدخول به مرة ثانية، لتسجيل البيانات الاجتماعية بعد وصول رسالة الرقم السري بـ 24 ساعة، حيث يتم فتح الموقع لتسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 24 يناير إلى 28 يناير.

وأضافت الوزارة، أن البيانات الاجتماعية المطلوب تسجيلها، هي الخاصة بالأقارب بالكامل للأخوة الأشقاء وغير الأشقاء والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهي كالتالي: «الاسم الأول - الاسم كاملا - درجة القرابة - السن - المؤهل الدراسي - الوظيفة - العنوان»، وفي نهاية التسجيل الصحيح يتم طباعة نموذج التقديم والمتضمن رقم القيد للمرشح المرشحة.

تعليمات الكشف الطبي للمتقدمين بمسابقة 30 ألف معلم

- إحضار نموذج التقديم المدرج به رقم القيد يوم الكشف الطبي، ولن يسمح بالدخول بدون النموذج.

- لن يتم اختبار نسبة الـ 5 من ذوي الإعاقة، ويتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إحضار الإقرار الطبي موقع بواسطة المعلم المعلمة يوم الكشف الطبي، مع ذكر أي أمراض طبقا للإقرار.

- التأكيد على الصيام لمدة 8 ساعات قبل الكشف الطبي، ويسمح بشرب المياه فقط.

- يتم حضور الكشف الطبي بالزي الرياضي، مع التأكيد على عدم اصطحاب أية عقاقير طبية في أثناء الكشف الطبي.

- سيتم تحديد ميعاد لحديثي الولادة، لأداء الاختبار الرياضي بنهاية ميعاد الاختبار الرياضي.