بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:40 صباحاً - قررت شركة بيبسي كولا مصر تغيير أسعار عدد من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

بيبسي كولا تغيير أسعار منتجين بدء من فبراير 2025

وأوضح «المنوفي» أن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارًا بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل، بدءً من شهر فبراير 2025.

قرار بيبسي كولا مصر خلال 2025

أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

يشار إلى أن هذه الأسعار المعلنة طبقًا لقرار شركة بيبسي هي نفسها التي أعلنتها في القائمة السابقة، التي كان من المقرر تطبيقها يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024.

جنيهان زيادة في أسعار بيبسي بلاستيك

وبحسب «المنوفي» في تصريحات صحفية خلال نوفمبر الماضي؛ فإن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها التي تشمل العبوات البلاستيك بزيادة جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وأن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت إلى التجار والموردين والموزعين قرارًا بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل.

سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر الجاري، كلمتك

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وأوضح أن سعر عبوة البيبسي البلاستيك وزن 250 مل ارتفع نحو جنيهين، ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك مقابل 7.50 جنيه سعره السابق.

أسعار بيبسي كولا

أسعار البيبسي البلاستيك 250 مل للتجار

وبحسب القرار فإنه صندوق بيبسي بلاستيك وزن 250 مل الذي يحتوي على 12 عبوة سيكون بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

سعر بيبسي بلاستيك 400 مل بـ11.5 جنيه للمستهلك

فيما شمل القرار رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل نحو جنيهين أيضًا؛ ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك مقابل 9.5 جنيه سعرها السابق.

أسعار بيبسي بلاستيك 400 مل للتجار

ووفقًا لقرار الشركة سيباع صندوق بيبسي بلاستيك عبوة وزن 400 مل الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

زيادة أسعار بيبسي كولا

رفع أسعار بيبسي خلال نوفمبر الماضي

وتعد هذه الزيادة ليست الجديدة التي تقرها الشركة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024؛ إذ أعلن حازم المنوفي؛ أن بيبسي كولا مصر أقرت زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجاتها خلال شهر نوفمبر 2024.

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز

وكانت شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، ورفعت أسعار بيبسي كانز بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

سعر بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر الماضي

ونستعرض سعر بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، التي جاءت كالآتي:

تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، كلمتك

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

سجلت أسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك، وسعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك نحو 348 جنيهًا.

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

وبلغت أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك، وسعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك نحو 324 جنيهًا.

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