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رد فعل تامر حسني بعد تحويل أغنية ناسيني ليه إلى مهرجان (فيديو) - أخبار كلمتك

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رد فعل تامر حسني بعد تحويل أغنية ناسيني ليه إلى مهرجان (فيديو) - أخبار كلمتك

رد فعل تامر حسني بعد تحويل أغنية ناسيني ليه إلى مهرجان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:24 مساءً - انتشر خلال الساعات القليلة الماضية علي منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان تامر حسني وهو داخل أستديو. 

تامر حسني في الاستديو 

وظهر تامر حسني في الفيديو المنتشر له وهو يستمع إلي أحد المطربين وهو يغني بطريقة المهرجانات  أغنية ناسيني ليه  الذي قدمها ضمن ألبوم عيش بشوقك 2018، ودخل “تامر” في وصلة رقص هو والحاضرون في الاستديو علي طريقة وشكل غناء هذا المطرب.

وكان النجم تامر حسني قد طرح أغنيته الجديدة مع رامي صبري بعنوان “فعلا مبيتنسيش”، وذلك على موقع يوتيوب. 

أغنية “فعلا مبيتنسيش”  من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن وتوزيع موسيقي طارق توكل.

تامر حسني ورامي صبري

وكان الفنان تامر حسني قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

 كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي انت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم انتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

 


 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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