عضوة بالحزب الجمهوري: قناة بنما تحت تهديد صيني والولايات المتحدة تراقب الوضع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - قالت جينجر تشامبان، عضوة الحزب الجمهوري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف يوم تنصيبه بأنه "يوم التحرير الأمريكي"، وتطرق خلال كلمته في حفل التنصيب إلى قضايا دولية مهمة، من بينها وضع جزيرة جرينلاند، قناة بنما، وتأثير الصين على المصالح الأمريكية.

حق إدارة قناة بنما

وأضافت تشامبان، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن قناة بنما تُدار بموجب معاهدتين دوليتين، موضحة أن المعاهدة الأولى تمنح بنما حق إدارة القناة، مع ضمان استفادة الولايات المتحدة منها، بينما تنص المعاهدة الثانية على حق الولايات المتحدة في استعادة السيطرة على القناة في حال تعرضها لأي تهديد يمس مصالحها.

الاستثمار الصيني بقناة بنما

وأشارت إلى أن هناك تعقيدات دولية متزايدة بسبب الاستثمار الصيني في البنية التحتية لقناة بنما، ما يثير مخاوف أمريكية من فقدان النفوذ على هذا الممر الملاحي الحيوي، متابعة: "إذا فقدت الولايات المتحدة حق الوصول إلى قناة بنما، فسيكون لذلك تداعيات كبيرة على حركة سفنها التجارية والعسكرية".

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