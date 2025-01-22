أستاذ علوم سياسية: حكومة نتنياهو على وشك الانهيار بعد استقالة هرتسي هاليفي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:20 مساءً - أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواجه خطر الانهيار، خاصة بعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، والتي قد تمهد لاستقالات متتالية من ضباط ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، بما فيها الشاباك والموساد.

استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

وأضاف دياب، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن استقالة هاليفي تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، وليست مجرد تقاعد أو انسحاب من المشهد، موضحًا أن الاستقالة تأتي كرسالة سياسية تعبر عن ثلاثة جوانب رئيسية.

صفقة تبادل الأسرى

وأشار إلى أن هاليفي يسعى من خلال استقالته إلى تأكيد انتهاء الحرب، خصوصًا بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة في قطاع غزة، مضيفًا أن العودة إلى الحرب لا تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة العميقة الإسرائيلية.

وتابع دياب: "استقالة هاليفي تحمل رسالة واضحة مفادها أن استمرار الحرب يجهل الواقع الداخلي لإسرائيل، كما أن هذه الاستقالة قد تكون خطوة لبدء مسار جديد لهاليفي في العمل السياسي، حيث يعتزم التركيز على القضايا السياسية والعسكرية خلال الفترة المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.