الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثي للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - دعا الاتحاد الأوروبي، جماعة الحوثي في اليمن، للإفراج الفوري، دون أي شروط، عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، المحتجزين لديها منذ مطلع شهر يونيو من العام الماضي.

الإفراج عن طاقم سفينة "جالاكسي ليدر



وأوضح الاتحاد في بيان حول الإفراج عن طاقم سفينة "جالاكسي ليدر"، قال الاتحاد الأوروبي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نؤكد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري، عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، المحتجزين تعسفيًّا من قبل الحوثيين".

الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة

وأكد الاتحاد، مواصلة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه السلام المستدام في اليمن.



ورحب الأوروبيون، في بيانهم، بالإفراج عن طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" المحتجزين لدى الحوثيين منذ نوفمبر من العام 2023.



وفي وقت سابق، أعلنت الحوثي، في بيان، الأربعاء، إطلاق سراح طاقم سفينة "جالاكسي ليدر"، والإفراج عنهم بعد نحو 14 شهرًا من احتجازهم.

وذكر الحوثيون، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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