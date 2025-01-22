محافظ الجيزة يكلف رؤساء الأحياء والمراكز بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وجاءت تكليفات محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد يوم ثابت أسبوعيا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحي او المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوي وحلها.



عرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

وأكد محافظ الجيزة حرصه علي تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء اسبوعيا لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم وبحث مقترحاتهم حول تحسين الخدمات.

وأكد أهمية التواصل المباشر والدوري مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتنسيق الجهود فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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