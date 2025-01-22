زيزو عن أزمة التجديد للزمالك: أمر محزن ومؤسف والكرة في ملعب النادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 07:00 مساءً - علق أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، على أزمة تجديد عقده مع ناديه وما يتردد حول اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

بيان أحمد سيد زيزو

وقال زيزو في بيانه الذي نشره عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»: «احترامًا وتقديرًا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي. ومع ذلك، انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي الإثارة الجدل».

وأضاف زيزو: «هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادٍ كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا، في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة».

وتابع: «فيما يتعلق بهذا الموضوع، لطالما أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك. كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة، إذا أراد نادي الزمالك استمراري، فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد، فأنا مستعد للانتظار. وإذا رأى النادي أن الاستفادة من الجوانب المادية المتعلقة بي تصب في مصلحته، فسأكون جاهزا للتعاون بأي طريقة ممكنة».

واختتم زيزو بيانه: «في النهاية، هدفي الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حال ومكانة».

فيما أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، في الوقت الحالي.

وقال سالم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "زيزو يستحق أن يكون من رموز الزمالك مثل حسن شحاتة".

قصص درامية عن زيزو

وتابع: "أغلب ما يذكر عن زيزو قصص تفوق الدراما المصرية، وعندما يكون هناك شيء رسمي سيتم إعلانه، وأسرار المفاوضات سرية إلى أن يتم الكشف عن تجديد اللاعب".

لا يوجد عرض رسمي لشراء زيزو

وواصل: "حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي للزمالك لضم زيزو، ولا يجب أن يتم اختزال الأمر في زيزو فقط، وهناك نجوم كبار سيتم تجديد عقودهم في الفترة القادمة وهو هدف مجلس الإدارة في الفترة الحالية".

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