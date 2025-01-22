صفعة جديدة للاحتلال، المقاومة الفلسطينية تكشف أجهزة تجسس إسرائيلية بشواحن الهواتف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 04:19 مساءً - كشفت منصة "الحارس"، التابعة لـ المقاومة الفلسطينية بغزة عن عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة، حيث تمكن مهندسو المقاومة من كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك "Power Bank".

كشف أجهزة تجسس داخل شواحن الهواتف



وأكدت المنصة أن بعض القطع كانت أيضًا جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة على غزة تم كشفها سابقًا، وأصبحت هذه الأجهزة في يد المقاومة الفلسطينية بغزة، حيث وصف مهندسون تابعون للمقاومة أن ذلك الكشف يشكل كنزًا استخباراتيًا كبيرًا، يُساهم في مشاريع حيوية تُعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات العدو الإسرائيلي إلى فرص تخدم مشروع التحرير من الاحتلال.

أجهزة تجسس بداخل شواحن الهاتف، كلمتك



كما أكد موقع "فلسطين أون لاين" أن مهندسو المقاومة تمكنوا من الكشف عن عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة، حيث وجدوا قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك “Power Bank”.

وأوضح المهندسون، أن بعض القطع كانت جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة تم كشفها، في وقت سابق، في أحد المستشفيات في غزة.

وأكد المهندسون الذي تمكنوا من العثور على أجهزة التجسس أن "هذه الأجهزة أصبحت اليوم في يد المقاومة، وتشكل كنزًا استخباراتيًا كبيرًا، يُساهم في مشاريع حيوية تُعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرص تخدم مشروع التحرير".

نصائح المقاومة للكشف عن أجهزة التجسس



كما وجه مهندسو المقاومة عدة نصائح للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حتى لا يقعوا في شبكة التجسس المزروعة في الأجهزة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، قائلين: "افحص أجهزتك: تجنب الأجهزة المجهولة المصدر وافحصها دوريًا؛ لا تثق بالمجاني: الأجهزة المهداة أو الرخيصة قد تكون مموهة للتجسس. وراقب الأداء: انتبه لاستهلاك البطارية والحرارة غير الطبيعية لأجهزتك".

المقاومة تكشف عن أجهزة تجسس جديدة، كلمتك



وأكمل المهندسون نصائحهم قائلين: "لا تترك أجهزتك: احتفظ بها في أماكن آمنة. الصيانة الموثوقة: قم بصيانة أجهزتك فقط لدى جهات معروفة وموثوقة؛ مع الإبلاغ الفوري: عند الشك بجهاز مريب، أبلغ الجهات المختصة".

وتابعوا نصائحهم: "تجنب تفكيك الجهاز.. اترك فحصه للمهندسين في الجهات المختصة إذا شككت في أنه جهاز تجسس، خوفًا من أن يكون مفخخًا أو مشركًا".

ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد المستشفيات بغزة



وقال مهندسو المقاومة إنه سيتم نشر وظيفة هذه الأجهزة بالتفصيل قريبًا، للتعرف على مدى خطورتها، موضحين أنه "في وقت سابق، كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد المستشفيات بمدينة غزة، كان الاحتلال يهدف من خلالها إلى مراقبة حركة المواطنين، تمهيدًا لاستهدافهم".

نصائح للكشف عن أجهزة التجسس بالهاتف، كلمتك



وكشفت منصة "الحارس" في التفاصيل نقلًا عن مسئول أمني قوله: "إن أمن المقاومة قد تلقى معلومةً من أحد المواطنين، تفيد بوجود "حجر بناء" غير طبيعي من ناحية الشكل في إحدى المستشفيات في مدينة غزة، التي اقتحمها جيش الإحتلال خلال "المناورة البرية" في عمق مدينة غزة".

وتابع المسئول الأمني قائلًا: "فور وصول المعلومة، تحركت قوة أمنية متخفية نحو المستشفى المقصود، وبعد الفحص الأولي، تبين أن "حجر البناء" معاد تشكيله، بما يتيح إخفاء جهاز تجسس داخله، وأنه مرتبط بأجهزة تجسس أخرى في محيط المستشفى، مزود بأجهزة تصوير مخفية ومموهة بأشكال مختلفة".

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