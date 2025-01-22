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أفيش دولي لفيلم "Captain America: Brave New World" - أخبار كلمتك

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أفيش دولي لفيلم "Captain America: Brave New World" - أخبار كلمتك

أفيش دولي لفيلم "Captain America: Brave New World" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:18 مساءً - أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، أفيش دولي جديد، لأحداث أفلامها CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، المقرر طرحه في صالات العرض بتاريخ 14 فبراير ٢٠٢٥.

وأعلنت استديوهات مارفل، عن مدة تشغيل فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والتي ستكون، ساعة و٥٨ دقيقة فقط، وهو ما يجعله، أقصر فيلم بسلسلة أفلام CaptainAmerica الشهيرة.

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استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

 

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وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

أول صورة لشخصية Falcon ضمن أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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